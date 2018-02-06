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Baiano: "Fiorentina-Juventus vale più di un derby, è la partita più importante della stagione"

Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Ho giocato cinque anni a Firenze, per loro la partita più importante è quella con la Juve. Vale più di un Derby, quindi la Juve non tro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2018 23:14
Baiano: "Fiorentina-Juventus vale più di un derby, è la partita più importante della stagione" -
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Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Ho giocato cinque anni a Firenze, per loro la partita più importante è quella con la Juve. Vale più di un Derby, quindi la Juve non troverà una squadra morbida".

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