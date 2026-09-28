Baiano: "Fagioli meglio play che mezzala perché non ha un grande passo, andrebbe a nozze con un altro mediano"

Il punto di vista di Ciccio Baiano raccolto dai microfoni de "Il Pentasport" su Fagioli e sull'attacco della Fiorentina

Francesco Baiano ha parlato della insolita sosta per le nazionali che sta vivendo la Fiorentina all'interno dell'edizione serale de "Il Pentasport" di Radio Bruno.

Ecco le parole dell'ex attaccante della Fiorentina:

Sulla Nazionale e il ruolo di Fagioli:

"Bisogna stare vicino a questa nazionale perchè in questo momento siamo un po' in difficoltà. Non bisogna essere tifosi solo quando le cose vanno bene. Ci sono cicli positivi e meno positivi, questo è un momento delicato e questa squadra ha bisogno del sostegno della gente. Fagioli può ricoprire il ruolo in cui gioca nella Fiorentina ma anche più offensivo perché ha grande qualità nell'ultimo passaggio. Da centrocampista non ha grande passo, per questo lo preferisco davanti alla difesa ma può ricoprire entrambi i ruoli. Lui col doppio mediano andrebbe a nozze ma avrebbe bisogno del sostegno anche degli esterni."

Sul ballottaggio Pellegrino/Beto:

"La Fiorentina nella difficoltà di perdere un centravanti come Kean si è fatta trovare pronta. Aveva già messo in casa Pellegrino che aveva fatto bene e in prospettiva può diventare un giocatore importante. Beto è arrivato ed è un giocatore importante. Io sono contento per quello che possiamo portare alla Fiorentina. Se non fai la Champions quelli bravi non ci vengono. Quando entri in Champions si apre un mondo e ti puoi permettere di portare giocatori di un certo spessore. Non sono giocatori che possono fare venti gol a campionato ma ti possono dare una grande mano"