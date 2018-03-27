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Badelj nessuno sconto rimane a disposizione della Croazia fino a giovedì

A differenza di alcuni suoi connazionali (Mandzukic, Kalinic, Brozovic, Perisic), liberati dopo la prima amichevole americana contro il Perù, Milan Badelj è rimasto a disposizione del ct della Croazia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2018 09:43
Badelj nessuno sconto rimane a disposizione della Croazia fino a giovedì - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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A differenza di alcuni suoi connazionali (Mandzukic, Kalinic, Brozovic, Perisic), liberati dopo la prima amichevole americana contro il Perù, Milan Badelj è rimasto a disposizione del ct della Croazia per la la gara contro il Messico a Dallas come scrive La Gazzetta dello Sport.. Non una grande notizia per Pioli, che riavrà a disposizione il proprio capitano solo giovedì intorno alle 13, quindi quando mancheranno sostanzialmente 50 ore alla sfida di sabato contro il Crotone. Un problema non da poco, che si somma alla squalifica di Benassi in mezzo al campo e lo scarso anbientamento fino a questo momento di Dabo

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