Badelj e la possibilità di restare, bugia oppure verità?

Durante un'intervista pubblicata al Corriere dello Sport (che potrete trovare anche nel nostro sito) Milan Badelj ha espresso la possibilità di poter restare ancora alla Fiorentina.Non mettendo in dub...

Durante un'intervista pubblicata al Corriere dello Sport (che potrete trovare anche nel nostro sito) Milan Badelj ha espresso la possibilità di poter restare ancora alla Fiorentina.

Non mettendo in dubbio che la moglie del giocatore stia bene in una splendida città come quella di Firenze, ci permettiamo tuttavia di dire che un rinnovo del contratto in scadenza a giugno sia una opzione inverosimile.

Il DG viola Pantaleo Corvino ha offerto un rinnovo di contratto al centrocampista croato subito dopo il cambio di procuratore con il quale la società viola era in pessimi rapporti. Tuttavia, nonostante questa nuova proposta, la risposta non è stata positiva e dunque le parole di Badelj paiono solo dichiarazioni di circostanza.

Secondo voci vicine all'entourage del numero 5 viola, in futuro il giocatore dovrebbe accasarsi alla Roma dove potrebbe percepire uno stipendio maggiormente elevate e lottare per obbiettivi maggiormente prestigiosi.