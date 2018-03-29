Badelj infortunio con la Croazia, allarme per la Fiorentina oggi accertamenti

Sull'edizione di Stadio in edicola oggi si parla delle condizioni fisiche di Milan Badelj dopo l’infortunio al ginocchio rimediato con la Nazionale croata. Oggi, intorno all’ora di pranzo, il giocator...

Sull'edizione di Stadio in edicola oggi si parla delle condizioni fisiche di Milan Badelj dopo l’infortunio al ginocchio rimediato con la Nazionale croata. Oggi, intorno all’ora di pranzo, il giocatore entrerà all’interno del centro sportivo e allora sarà possibile sapere qualcosa di più preciso. Il centrocampista, uscito al termine del primo tempo dell’amichevole Messico-Croazia, non è stato infatti sottoposto, anche per questioni di tempo, ad accertamenti medici da parte dello staff della sua Nazionale e sarà quindi necessario farlo a Firenze nella giornata di oggi.

La frase del Ct della Croazia Dalic ha destato preoccupazioni: “Badelj è stato sostituito perché ha avuto un problema al ginocchio”. Se non dovesse farcela a scendere in campo sabato pomeriggio contro il Crotone, per la Fiorentina il problema a centrocampo sarebbe doppio perché Benassi è squalificato. Contro il Ctorone sabato pomeriggio potrebbe così toccare contemporaneamente sia a Cristoforo che a Dabo. Da capire anche come verrà sostituito l’altro squalificato, Biraghi probabile l'impiego di Maxi Oliveira