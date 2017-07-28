Badelj: gli esami strumentali confermano lieve lesione al muscolo della gamba sinistra

La condizione clinica del calciatore verrà rivalutata nel corso dei prossimi giorni per definire la ripresa della normale attività in campo

La Fiorentina, attraverso un comunicato pubblicato sul sito violachannel.tv, fa chiarezza sulla condizione fisica di Badelj.

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Milan Badelj è stato sottoposto nella mattina di oggi ad esami strumentali che hanno confermato una lieve lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. La condizione clinica del calciatore, che ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo, verrà rivalutata nel corso dei prossimi giorni per definire la ripresa della normale attività in campo".