Badelj: gli esami strumentali confermano lieve lesione al muscolo della gamba sinistra
La condizione clinica del calciatore verrà rivalutata nel corso dei prossimi giorni per definire la ripresa della normale attività in campo
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 12:09
La Fiorentina, attraverso un comunicato pubblicato sul sito violachannel.tv, fa chiarezza sulla condizione fisica di Badelj.
"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Milan Badelj è stato sottoposto nella mattina di oggi ad esami strumentali che hanno confermato una lieve lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. La condizione clinica del calciatore, che ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo, verrà rivalutata nel corso dei prossimi giorni per definire la ripresa della normale attività in campo".