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Badelj a giugno sarà addio ma la Fiorentina si è già cautelata

Come riporta Tuttosport Milan Badelj dopo 4 anni lascerà a costo zero la Fiorentina a giugno per andare probabilmente alla Roma.A pesare non sarebbero questioni personali o economiche, ma la possibili...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2018 08:19
Badelj a giugno sarà addio ma la Fiorentina si è già cautelata - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta Tuttosport Milan Badelj dopo 4 anni lascerà a costo zero la Fiorentina a giugno per andare probabilmente alla Roma.

A pesare non sarebbero questioni personali o economiche, ma la possibilità di tornare a giocare ad alti livelli, Champions in primis.

La Fiorentina è già corsa ai ripari acquistando Dabo  e per l’estate segue Obiang e Zurkowski

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