Badelj a giugno sarà addio ma la Fiorentina si è già cautelata

Come riporta Tuttosport Milan Badelj dopo 4 anni lascerà a costo zero la Fiorentina a giugno per andare probabilmente alla Roma.A pesare non sarebbero questioni personali o economiche, ma la possibili...

Come riporta Tuttosport Milan Badelj dopo 4 anni lascerà a costo zero la Fiorentina a giugno per andare probabilmente alla Roma.

A pesare non sarebbero questioni personali o economiche, ma la possibilità di tornare a giocare ad alti livelli, Champions in primis.

La Fiorentina è già corsa ai ripari acquistando Dabo e per l’estate segue Obiang e Zurkowski