Badelj, il giocatore a gennaio non si muove. In corso una promessa con la società..
Il centrocampista della Fiorentina Milan Badelj è questa mattina il protagonista della prima pagina dell’odierna edizione del Corriere dello Sport
A cura di Redazione Labaroviola
16 gennaio 2018 10:40
Il centrocampista della Fiorentina e della nazionale croata Milan Badelj è questa mattina il protagonista della prima pagina dell’odierna edizione del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo ci sarebbe in ballo una “promessa” tra il calciatore e la società viola: “Il centrocampista croato vuole lasciare la Fiorentina solo a Giugno, conquistando un posto in Europa”