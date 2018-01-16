Badelj, il giocatore a gennaio non si muove. In corso una promessa con la società..

Il centrocampista della Fiorentina Milan Badelj è questa mattina il protagonista della prima pagina dell’odierna edizione del Corriere dello Sport

Il centrocampista della Fiorentina e della nazionale croata Milan Badelj è questa mattina il protagonista della prima pagina dell’odierna edizione del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo ci sarebbe in ballo una “promessa” tra il calciatore e la società viola: “Il centrocampista croato vuole lasciare la Fiorentina solo a Giugno, conquistando un posto in Europa”