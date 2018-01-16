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Badelj, il giocatore a gennaio non si muove. In corso una promessa con la società..

Il centrocampista della Fiorentina Milan Badelj è questa mattina il protagonista della prima pagina dell’odierna edizione del Corriere dello Sport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2018 10:40
Badelj, il giocatore a gennaio non si muove. In corso una promessa con la società.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Il centrocampista della Fiorentina e della nazionale croata Milan Badelj è questa mattina il protagonista della prima pagina dell’odierna edizione del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo ci sarebbe in ballo una “promessa” tra il calciatore e la società viola: “Il centrocampista croato vuole lasciare la Fiorentina solo a Giugno, conquistando un posto in Europa”

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