Badelj futuro da scrivere ma per adesso è la guida viola
Come scrive Il Corriere dello Sport, il nuovo capitano viola Milan Badelj sta riflettendo se lasciare la Fiorentina al termine della stagione. a tragedia Astori lo ha toccato dentro e, come scrive il...
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2018 08:50
Come scrive Il Corriere dello Sport, il nuovo capitano viola Milan Badelj sta riflettendo se lasciare la Fiorentina al termine della stagione. a tragedia Astori lo ha toccato dentro e, come scrive il quotidiano, non è escluso che alla fine decida di diventare il nuovo faro della Fiorentina. E anche i tifosi sperano che finisca così. Ancora un po’ di tempo e la vicenda sarà più chiara.