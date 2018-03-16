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Badelj futuro da scrivere ma per adesso è la guida viola

Come scrive Il Corriere dello Sport, il nuovo capitano viola Milan Badelj sta riflettendo se lasciare la Fiorentina al termine della stagione. a tragedia Astori lo ha toccato dentro e, come scrive il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2018 08:50
Badelj futuro da scrivere ma per adesso è la guida viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Come scrive Il Corriere dello Sport, il nuovo capitano viola Milan Badelj sta riflettendo se lasciare la Fiorentina al termine della stagione. a tragedia Astori lo ha toccato dentro e, come scrive il quotidiano, non è escluso che alla fine decida di diventare il nuovo faro della Fiorentina. E anche i tifosi sperano che finisca così. Ancora un po’ di tempo e la vicenda sarà più chiara.

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