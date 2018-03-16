Badelj futuro da scrivere ma per adesso è la guida viola

Come scrive Il Corriere dello Sport, il nuovo capitano viola Milan Badelj sta riflettendo se lasciare la Fiorentina al termine della stagione. a tragedia Astori lo ha toccato dentro e, come scrive il...

Come scrive Il Corriere dello Sport, il nuovo capitano viola Milan Badelj sta riflettendo se lasciare la Fiorentina al termine della stagione. a tragedia Astori lo ha toccato dentro e, come scrive il quotidiano, non è escluso che alla fine decida di diventare il nuovo faro della Fiorentina. E anche i tifosi sperano che finisca così. Ancora un po’ di tempo e la vicenda sarà più chiara.