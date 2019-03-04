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Badelj: "Custodisco ancora la fascia di Davide e la lettera per lui. Quando vedevo Vittoria..."

Questi i ricordi di Davide Astori confessati a Sky da Milan Badelj, che aveva ereditato la sua fascia da capitano “Custodisco ancora la lettera dedicata a Davide e anche la fascia di capitano indossat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2019 11:12
Badelj: "Custodisco ancora la fascia di Davide e la lettera per lui. Quando vedevo Vittoria..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Questi i ricordi di Davide Astori confessati a Sky da Milan Badelj, che aveva ereditato la sua fascia da capitano “Custodisco ancora la lettera dedicata a Davide e anche la fascia di capitano indossato. Sono nella mia libreria a Zagabria. Quando vedevo Vittoria prendevo un po’ di uva dal fruttivendolo e gliela davo perché le piaceva. Una volta non gliela portai e mi ricordo che ci rimase male. Da allora, comunque, quell’uva è rimasta un simbolo del nostro rapporto”.

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