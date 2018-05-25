Badelj 72 ore per decidere il suo futuro. Tutti gli scenari...

Sul Corriere Fiorentino si fa il punto della situazione sul rinnovo del contratto di Milan Badelj. La Fiorentina avrebbe dato 72 ore di tempo al giocatore per decidere il da farsi poi si butterà sul m...

Sul Corriere Fiorentino si fa il punto della situazione sul rinnovo del contratto di Milan Badelj. La Fiorentina avrebbe dato 72 ore di tempo al giocatore per decidere il da farsi poi si butterà sul mercato. L’offerta, un quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione bonus compresi, non sarà più ritoccata al rialzo. Le sensazioni non sono molto positive e più passa il tempo più aumenta il pessimismo. Tra 3 giorni sapremo