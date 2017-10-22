Babacar si conquista il rigore ma Thereau glielo scippa, tutta la rabbia del senegalese...

In quello che fin qui sta assumendo i tratti di un vero e proprio pomeriggio di festa per la Fiorentina, c'è anche una nota stonata. Siamo infatti al 64' quando Babacar si invola verso la porta avvers...

A cura di Gianmarco Biagioni 22 ottobre 2017 16:23

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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