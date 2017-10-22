Babacar prende il rigore e Thereau lo segna. 3-0 e partita chiusa a Benevento

La Fiorentina chiude definitivamente la partita a Benevento con il gol di Thereau su rigore. Bella azione di Chiesa che lancia in profondità Babacar. Il numero 30 viola scarta il portiere e si guadagn...

La Fiorentina chiude definitivamente la partita a Benevento con il gol di Thereau su rigore. Bella azione di Chiesa che lancia in profondità Babacar. Il numero 30 viola scarta il portiere e si guadagna il calcio di rigore. A segnarlo è Thereau che sigla la sua sesta rete stagionale. 3-0 e partita virtualmente chiusa