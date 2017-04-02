Babacar: “Non ho esultato perché non sapevo che fare. Vorrei giocare di più”

Il match winner della serata Khouma El Babacar è intervenuto ai microfoni di Premium Sport al termine della partita. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante viola:

“La vittoria di oggi era importante per il nostro campionato. Dobbiamo crederci e guardare avanti. Se non ci crediamo possiamo anche andare via. È necessario continuare a lavorare. Il mio non esultare? Non ho esultato perché non mi veniva in mente niente. Sinceramente vorrei giocare di più ma serve tanta pazienza, aspettando i momenti giusti come oggi quando sono riuscito a fare gol”.