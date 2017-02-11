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Babacar: “Il mio futuro è qui, siamo una famiglia. Critiche? Tutti mi stanno aiutando, il nostro lavoro è così”

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Babacar: “Il mio futuro è qui, siamo una famiglia. Critiche? Tutti mi stanno aiutando, il nostro lavoro è così”

Redazione

11 Febbraio · 23:54

Aggiornamento: 11 Febbraio 2017 · 23:58

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Babacar

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Le parole di Babacar al termine di Fiorentina-Udinese: “Io sto lavorando ogni giorno per migliorare, e mi stanno aiutando tutti. Devo stare tranquillo e giocare insieme ai miei compagni. Critiche? Se fai gol sei il bomber se non lo fai… Noi purtroppo abbiamo questo mestiere, ma restiamo concentrati che manca ancora molto. Parole di Sousa? Per sfortuna abbiamo perso con la Roma ma in campo abbiamo dato tutto. Continuiamo con questa testa e questo atteggiamento. Devo migliorare in tutto: cattiveria, corsa, aiutare la squadra. Il mio futuro? Sono qui da 10 anni, chi mi conosce sa quanto sia legato a questa maglia”.

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