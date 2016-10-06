Babacar: "Ogni giorno combatto per dare il meglio. Un giorno spero di essere convocato in nazionale"

Il giocatore della Fiorentina Khouma Babacar, ha rilasciato un intervista riguardo il suo rapporto con la nazionale al sito starafrica.com. Queste le sue parole: "Prima di tutto io sono senegalese per...

Il giocatore della Fiorentina Khouma Babacar, ha rilasciato un intervista riguardo il suo rapporto con la nazionale al sito starafrica.com. Queste le sue parole: "Prima di tutto io sono senegalese per cui vorrei sempre giocare con la mia Nazionale: faccio il massimo per poterci tornare un giorno. Dico sempre ai miei cari che se sarò convocato, questo avverrà solo per le mie prestazioni con la Fiorentina, non perché sono amico di qualcuno. Io combatto ogni giorno per fare il massimo con il mio club. Spero che un giorno il commissario tecnico mi possa chiamare per darmi una chance".