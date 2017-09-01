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Babacar ha deciso di rifiutare tutte le offerte e di restare a Firenze. Si avvia allo svincolo

La decisione di Babacar di restare alla Fiorentina e di rifiutare tutte le possibili destinazioni è un avvio verso lo svincolo di fine contratto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 10:18
Babacar ha deciso di rifiutare tutte le offerte e di restare a Firenze. Si avvia allo svincolo - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Babacar attaccante di riserva di questa Fiorentina che, però, percepisce la bellezza di 1,5 milioni. L’attaccante senegalese, nonostante il rischio di trovare poco spazio nello scacchiere di Pioli, ha deciso di rifiutare tutte le offerte, soprattutto quelle dalla Premier e di rimanere così in viola, avviandosi verso la strada dello svincolo nel 2019.

Corriere della Sera

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