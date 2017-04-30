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B.Valero: "Abbiamo sbagliato tutto. Siamo professionisti, dobbiamo andare avanti".

Borja Valero ha parlato a margine della cocente sconfitta rimediata al Barbera. Queste le sue parole: "Abbiamo sbagliato tante occasioni oggi, nonostante avessimo preparato bene la partita. Noi siamo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2017 18:41
B.Valero: "Abbiamo sbagliato tutto. Siamo professionisti, dobbiamo andare avanti". - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Borja Valero
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Borja Valero ha parlato a margine della cocente sconfitta rimediata al Barbera. Queste le sue parole: "Abbiamo sbagliato tante occasioni oggi, nonostante avessimo preparato bene la partita. Noi siamo professionisti dobbiamo portare in fondo la stagione. Questa gara però doveva essere diversa. Cosa è andato male? Tutto, abbiamo cambiato giocatori e schema e invece non è successo nulla. Dobbiamo solo allenarci e pensare alla prossima sfida”.

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