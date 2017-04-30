B.Valero: "Abbiamo sbagliato tutto. Siamo professionisti, dobbiamo andare avanti".

Borja Valero ha parlato a margine della cocente sconfitta rimediata al Barbera. Queste le sue parole: "Abbiamo sbagliato tante occasioni oggi, nonostante avessimo preparato bene la partita. Noi siamo...

Borja Valero ha parlato a margine della cocente sconfitta rimediata al Barbera. Queste le sue parole: "Abbiamo sbagliato tante occasioni oggi, nonostante avessimo preparato bene la partita. Noi siamo professionisti dobbiamo portare in fondo la stagione. Questa gara però doveva essere diversa. Cosa è andato male? Tutto, abbiamo cambiato giocatori e schema e invece non è successo nulla. Dobbiamo solo allenarci e pensare alla prossima sfida”.