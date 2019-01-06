Auguri Davide! L'ex capitano viola avrebbe compiuto oggi trentadue anni
Il sette gennaio di trentadue anni fa nasceva un grande uomo e un grande capitano che ha fatto innamorare tutti i fiorentina per la sua semplicità e umanità. Per questo in questo giorno il pensiero no...
A cura di Lorenzo Bigiotti
07 gennaio 2019 00:21
Il sette gennaio di trentadue anni fa nasceva un grande uomo e un grande capitano che ha fatto innamorare tutti i fiorentina per la sua semplicità e umanità. Per questo in questo giorno il pensiero non può che correre veloce a Davide Astori, nato a San Giovanni Bianco il 07/01/1987. Dovunque tu sia, tanti auguri capitano!