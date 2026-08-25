Atta: "Il passivo è pesante, dobbiamo imparare per evitare che succeda di nuovo e crescere tutti"

Il giocatore viola ha parlato dopo la sconfitta di Roma

Ecco una riscrittura del testo che ne rielabora la forma mantenendo fedelmente i concetti espressi dal calciatore:

Il mediano gigliato Arthur Atta è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per analizzare il pesante 4-0 incassato ieri sera sul campo della Roma.

La gara

«È un passivo pesante. Analizzeremo le immagini per analizzare i nostri errori. Eravamo consapevoli del valore della Roma, ma purtroppo è andata così. Il punteggio è severo. Dobbiamo far tesoro di questo passo falso affinché non si ripeta e proiettarci subito sulla sfida casalinga contro il Frosinone».

La vigilia

«L'allenatore ci aveva messo in guardia sulle insidie del match, dicendoci di mantenere alta la concentrazione. Abbiamo incassato un brutto colpo, ma questa sconfitta deve servirci da lezione».

Il calciomercato

«Si parla molto di trattative, ma vedo il gruppo focalizzato al 100%. Lo noto sia nelle sedute quotidiane che in partita. Non mi sembra ci siano compagni condizionati da queste distrazioni: siamo tutti sul pezzo».