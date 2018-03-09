ATF chiama i tifosi: "Biglietti in esaurimento, riempiamo il Franchi nel ricordo di Davide"

L'ATF, Associazione Tifosi Fiorentini, ha pubblicato un invito rivolto a tutti i tifosi viola, in vista della partita di domenica prossima contro il Benevento: "Tribune e Maratona in esaurimento, Fies...

L'ATF, Associazione Tifosi Fiorentini, ha pubblicato un invito rivolto a tutti i tifosi viola, in vista della partita di domenica prossima contro il Benevento: "Tribune e Maratona in esaurimento, Fiesole pure. Ancora ampia disponibilità invece in Curva Ferrovia. Ricordiamo che è possibile acquistare i biglietti a tariffe speciali presso la nostra sede che sarà aperta oggi pomeriggio dalle h17 alle h19 e domenica nel pre-partita (consigliamo in ogni caso di venire oggi). Non è necessaria Tessera Inviola. RIEMPIAMO L' ARTEMIO FRANCHI!!!".