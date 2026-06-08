Atalanta su Gudmundsson. Chieste info, per Sarri può fare la mezz'ala: la Fiorentina chiede 15 milioni

Confermato l'interesse dell'Atalanta su Gudmundsson seguito da Giuntoli che si appresta ad ufficializzare Sarri come allenatore

L'Atalanta è interessata ad Alberto Gudmundsson.

L'attaccante islandese della Fiorentina ha una valutazione di circa 15 milioni per il club viola che potrebbe decidere di lasciar partire uno dei giocatori più criticati nell'ultimo biennio.

L'Atalanta di Cristiano Giuntoli vorrebbe regalare Gudmundsson come rinforzo per Maurizio Sarri che vedrebbe l'islandes come mezz'ala in un ruolo che ha fatto le fortune di Luis Alberto ai tempi della Lazio.

La Fiorentina dovrà versare nelle casse del club orobico 10 milioni per il riscatto obbligatorio di Marco Brescianini, prelevato dai viola nell'ultimo gennaio.