Atalanta non ci sta, chiesto il 3-0 contro il Torino, ricorso CONI. Si perde altro tempo per i recuperi

L'Atalanta, esattamente come la Fiorentina, deve recuperare la partita rinviata il 6 gennaio , ma il club bergamasco non ci sta

L'Atalanta, nonostante nei primi due gradi di giudizio sia stato stabilito che la partita contro il Torino dello scorso 6 gennaio non disputata per i tanti casi di Covid emersi tra le fila dei granata, debba essere rigiocata, ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, chiedendo il 3-0 a tavolino. Questo il testo: "L'Atalanta chiede di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare e/o riformare l'impugnata decisione della Corte Sportiva d'Appello della Figc e conseguentemente, nel merito, di applicare al Torino le sanzioni previste dall'art. 53 Noif, per la mancata disputa della gara in oggetto, e, in particolare, la perdita della gara del 6 gennaio, con il risultato di 3-0 in favore e in via di subordine, di accogliere il ricorso e di rinviare la decisione agli organi di giustizia Figc, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovrà attenersi". Lo riporta TMW

DA MILANO, LA FIORENTINA VUOLE KRUNIC

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