Atalanta, Koopmeiners e Demiral recuperano per la Fiorentina. Zapata verso il forfait

L’Atalanta dovrà fare i conti con tanti giocatori in dubbio in vista della Fiorentina. Gian Piero Gasperini dovrà fare sicuramente a meno di Juan Musso e di Djimsiti, oltre a Josè Palomino, fuori per positività al Clostebol. Stando quanto riportato da La Nazione, recuperano, invece, Demiral, Koopmeiners rientrati in anticipo dal ritiro della Turchia e dell’Olanda, oltre Zortea. Discorso diverso, invece, per Duvan Zapata e Scalvini. Stando quanto riportato da l’Eco di Bergamo, il colombiano sta proseguendo l’iter di recupero, che però difficilmente sarà a disposizione di Gasperini già per la sfida di questa domenica contro la Fiorentina. Mentre per l’italiano si teme che il problema rimediato in Nazionale Under21 il problema sia più serio del previsto.