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Atalanta: dalle cessioni i soldi per arrivare a Ilicic

L'avventura dello sloveno in riva all'Arno è ormai giunta ai titoli di coda

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2017 12:35
Atalanta: dalle cessioni i soldi per arrivare a Ilicic - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il futuro di Josip Ilicic, con molta probabilità, sarà lontano da Firenze e Tuttosport, oggi in edicola, prova a fare il punto della situazione. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che fra le squadre interessate al trequartista sloveno ci sia l'Atalanta. I nerazzurri, dopo l'exploit di questa stagione, vivranno un vero e proprio assalto nel corso della prossima sessione di mercato, con i maggiori club di Serie A intenzionati ad assicurarsi le prestazioni dei gioielli lanciati nel corso di questa stagione. Pertanto, in forza dei ricavi provenienti dalle cessioni, quello a cui va incontro la Dea è un vero e proprio restyling. E, in questa vera e propria rivoluzione, uno degli obiettivi sembra essere proprio Ilicic, il cui contratto con la Fiorentina è ormai prossimo alla scadenza.

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