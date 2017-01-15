Astori: "E' stata una partita bellissima, dobbiamo giocare sempre così. Lo stadio ci ha spinti alla vittoria"

Abbiamo giocato con grande coraggio e ora ci godiamo questo momento. Kalinic è fondamentale

Davide Astori ha parlato al termine di Fiorentina-Juventus: "È stata una partita bellissima, abbiamo giocato con un coraggio non indifferente. Lo stadio ci ha spinto nel fare la partita perfetta, ci godiamo questo momento. Chiesa? È arrivato tardi nello spogliatoio, ma abbiamo festeggiato in modo tranquillo perché è solo una partita. Adesso abbiamo una partita da recuperare, dobbiamo pensare a giocare sempre partite come queste. Kalinic? Ci sono giocatori che sono fondamentali per noi, Nikola è uno di questi".