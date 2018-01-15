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Astori, pronto un rinnovo fino al 2022. Ultima chiamata per Badelj

Si muove la situazione per il rinnovo del numero 13 viola Davide Astori. Come riporta La Nazione, il rinnovo potrebbe essere argomento di discussione..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2018 10:43
Astori, pronto un rinnovo fino al 2022. Ultima chiamata per Badelj - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Si muove la situazione per il rinnovo del numero 13 viola Davide Astori. Come riporta il QS – La Nazione, il rinnovo potrebbe essere argomento di discussione della prossima settimana. Le parti hanno ripreso a trattare il prolungamento fino al giugno 2022, quando Astori arriverà a 35 anni. Si discuto della parte economica e se aumentare, lasciare uguale o diminuire la cifra dell'ingaggio, data l'età che avanza del giocatore.

Su Badelj invece c’è l’ultima chiamata: la Fiorentina farà un nuovo tentativo prima che possa liberarsi a zero a giugno, lasciando i viola mani vuote.

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