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Astori, pronto il rinnovo fino al 2022. Sarà lui a guidare la difesa del futuro..

Come si legge sulle pagine del quotidiano La Nazione, Davide Astori è pronto a prolungare il proprio contratto con la Fiorentina..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2018 11:36
Astori, pronto il rinnovo fino al 2022. Sarà lui a guidare la difesa del futuro.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come si legge sulle pagine del quotidiano La NazioneDavide Astori è pronto a prolungare il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2022. Sarà lui infatti a guidare la difesa del futuro insieme a German Pezzella e al difensore del domani Nikola Milenkovic

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