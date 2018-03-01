Astori, pronto il rinnovo fino al 2022. Sarà lui a guidare la difesa del futuro..
Come si legge sulle pagine del quotidiano La Nazione, Davide Astori è pronto a prolungare il proprio contratto con la Fiorentina..
A cura di Redazione Labaroviola
01 marzo 2018 11:36
Come si legge sulle pagine del quotidiano La Nazione, Davide Astori è pronto a prolungare il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2022. Sarà lui infatti a guidare la difesa del futuro insieme a German Pezzella e al difensore del domani Nikola Milenkovic