Astori, pronto il rinnovo fino al 2022. Sarà lui a guidare la difesa del futuro..

Come si legge sulle pagine del quotidiano La Nazione, Davide Astori è pronto a prolungare il proprio contratto con la Fiorentina..

Come si legge sulle pagine del quotidiano La Nazione, Davide Astori è pronto a prolungare il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2022. Sarà lui infatti a guidare la difesa del futuro insieme a German Pezzella e al difensore del domani Nikola Milenkovic