Astori nella Hall of Fame della storia della Fiorentina. Il capitano per sempre

C’è soprattutto il nome di Davide Astori tra i nuovi accolti nella galleria degli onore della Fiorentina. Al capitano è infatti dedicata la settima edizione della «Hall of Fame Viola» che si terrà lun...

C’è soprattutto il nome di Davide Astori tra i nuovi accolti nella galleria degli onore della Fiorentina. Al capitano è infatti dedicata la settima edizione della «Hall of Fame Viola» che si terrà lunedì 26 novembre a partire dalle 20.30 presso l’auditorium «Cosimo Ridolfi» di Banca CR Firenze.

L’iniziativa, nata nel 2012 grazie al Museo della Fiorentina, è dedicata alla celebrazione dei protagonisti della squadra viola di tutte le epoche e accoglierà il nome di Astori grazie alle preferenze espresse dal Collegio del Marzocco, insieme a Enrico Albertosi, Ottavio Baccani, Daniel Bertoni, Gigi Boni, Giancarlo Galdiolo, Mario Maraschi e Claudio Ranieri.

Si tratta di un riconoscimento che in passato è stato riservato a campioni che hanno attraversato l’intera storia della Fiorentina come Bernardini, Chiappella, Borgonovo, Valcareggi, Antognoni, Hamrin, Chiappella, Virgili, Batistuta, Toldo e molti altri ancora, e che oggi ha l’intento di rendere indelebile nel tem- po le gesta di chi ha reso grande la storia della Fiorentina.

E la scelta non poteva che cadere sul numero 13, la cui memoria è ancora ben presente nel cuore di tutti i tifosi viola.

Corriere fiorentino