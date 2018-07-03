Astori, la prima unità trapianti dell'Africa Subsaharina avrà il suo nome

Ieri si è giocata una partita benefica tra Cure 2Children e Glorie Viola. Il ricavato andrà in Ghana, a una Onlus che porterà il nome di Astori..

Nella giornata di ieri è andata in onda la partita benefica tra le vecchie glorie e la formazione della Fondazione Cure 2Children, una Onlus che sta seguendo un progetto in Ghana. Tutto il ricavato andrà appunto in Ghana, al progetto dedicato a Davide Astore, visto il suo sostegno al progetto prima della scomparsa. Al capitano viola sarà intitolata la prima Unità di Trapianto di Midollo Osseo di tutta l'Africa subsahariana.