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Astori: "Domani partita importantissima, serve sostegno alle giovanili e alla Fiorentina Women's"

Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, è intervenuto nel corso della festa dedicata al settore giovanile della Fiorentina: "Quest'anno saremo impegnati anche durante le festività natalizie".Pros...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2017 19:32
Astori: "Domani partita importantissima, serve sostegno alle giovanili e alla Fiorentina Women's" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
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Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, è intervenuto nel corso della festa dedicata al settore giovanile della Fiorentina: "Quest'anno saremo impegnati anche durante le festività natalizie".

Prosegue sulla partita di Coppa Italia che domani vedrà la Fiorentina di Stefano Pioli opposta alla Sampdoria di Marco Giampaolo: "Quello di domani contro la Samp è un impegno importantissimo".

E conclude con una riflessione personale: "È molto importante sostenere la squadra femminile e tutte le altre formazioni giovanili".

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