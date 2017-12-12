Astori: "Domani partita importantissima, serve sostegno alle giovanili e alla Fiorentina Women's"
Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, è intervenuto nel corso della festa dedicata al settore giovanile della Fiorentina: "Quest'anno saremo impegnati anche durante le festività natalizie".Pros...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2017 19:32
Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, è intervenuto nel corso della festa dedicata al settore giovanile della Fiorentina: "Quest'anno saremo impegnati anche durante le festività natalizie".
Prosegue sulla partita di Coppa Italia che domani vedrà la Fiorentina di Stefano Pioli opposta alla Sampdoria di Marco Giampaolo: "Quello di domani contro la Samp è un impegno importantissimo".
E conclude con una riflessione personale: "È molto importante sostenere la squadra femminile e tutte le altre formazioni giovanili".