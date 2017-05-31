Astori: "In campo voglio dare sempre tutto. La fascia? Decide la società"

Il centrale difensivo viola Davide Astori, ha ricevuto il "Premio combattività" per la stagione appena conclusasi. Il difensore bergamasco è stato poi intervistato da Radio Bruno ed ha rilasciato le s...

Il centrale difensivo viola Davide Astori, ha ricevuto il "Premio combattività" per la stagione appena conclusasi. Il difensore bergamasco è stato poi intervistato da Radio Bruno ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Vi ringrazio, ho scoperto da poco il prestigio di questo premio. Sono orgoglioso di averlo vinto, vado fiero della mia grinta e della mia combattività: cerco sempre di portare in campo questa mia qualità, anche nell'ultima gara di campionato ho dato il massimo. Anche nei momenti di poco lustro cerco di non perdere questa caratteristica, è fondamentale in qualsiasi tipo di lavoro. Io il leader della Fiorentina? In rosa ci sono 4 o 5 giocatori con queste qualità, spetterà alla società decidere chi indosserà la fascia da capitano. Come ho sempre detto però in una squadra non c'è solo un capitano. Il mondiale in Russia? È un mio obiettivo, potrò raggiungerlo solo attraverso i risultati con la Fiorentina. Qualche gol in più? Sì, nelle corde ho almeno 4-5 gol a stagione, mi impegnerò sicuramente per migliorare da questo punto di vista".