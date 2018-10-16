Assist di Lasagna e gol di Biraghi. La marca di formaggi si inventa una pubblicità divertentissima
Ai tempi dei social, basta una battuta divertente per mettere a segno una mossa geniale di marketing. E' riuscita l’azienda Biraghi, celebre ditta piemontese di formaggi a organizzare un qualcosa di d...
A cura di Redazione Labaroviola
16 ottobre 2018 09:46
Ai tempi dei social, basta una battuta divertente per mettere a segno una mossa geniale di marketing. E' riuscita l’azienda Biraghi, celebre ditta piemontese di formaggi a organizzare un qualcosa di davvero divertente. Il post pubblicitario ha già fatto il giro del web e gioca con Kevin Lasagna e Cristiano Biraghi, autori della spizzata e del gol che ha regalato la vittoria all’Italia contro la Polonia ieri sera.
Questa la divertente immagine sulla pagina fb: