Assist di Hancko e rete di Muriel. La Fiorentina la sblocca dopo 3 minuti..

Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 3 minuti di gara. Dopo la punizione battuta da Veretout, Benassi raccoglie fuori

Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 3 minuti di gara. Dopo la punizione battuta da Veretout, Benassi raccoglie fuori dall'area e appoggia per Hancko che di sinistro appoggia a Muriel. Il colombiano fredda Sorrentino e segna la terza rete in una partita e mezzo.