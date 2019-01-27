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Assist di Hancko e rete di Muriel. La Fiorentina la sblocca dopo 3 minuti..

Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 3 minuti di gara. Dopo la punizione battuta da Veretout, Benassi raccoglie fuori

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 12:16
Assist di Hancko e rete di Muriel. La Fiorentina la sblocca dopo 3 minuti.. - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 3 minuti di gara. Dopo la punizione battuta da Veretout, Benassi raccoglie fuori dall'area e appoggia per Hancko che di sinistro appoggia a Muriel. Il colombiano fredda Sorrentino e segna la terza rete in una partita e mezzo.

 

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