Ass. Sport Firenze: “La Fiorentina e Firenze meritano uno stadio all’altezza. E il nuovo Franchi lo sarà”

A margine della conferenza stampa indetta dell’Associazione Davide Astori per presentare i prossimi progetti, l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, ha parlato anche del tema restyling dell’Artemio Franchi: “Sono contento che siano partiti, in questi anni abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo. Ovviamente è solo il primo passo ma siamo felici, crediamo che la Fiorentina e Firenze meritino uno stadio all’altezza del valore della società e della bellezza della città. La Fiorentina deve tornare ad avere il palcoscenico che le compete. 55 milioni? Abbiamo mandato ai ministri delle proposte per riottenerli, speriamo di ricevere presto delle risposte per avere indietro dei soldi che ci spettano e che ci sono stati tolti”.

