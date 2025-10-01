Ascari duro : “La Fiorentina non ha accontentato Pioli sul mercato. Gudmundsson sembra un cadavere in campo”

L’agente e procuratore Fifa,Eugenio Ascari, ha parlato delle problematiche della Fiorentina e delle possibili resposabilità.

Durante la rubrica “Palla al centro” , su Radio Firenzeviola è intervenuto Eugenio Ascari, agente e procuratore sportivo Fifa.

Queste le dichiarazioni: “Pioli non lo vedo a rischio, non può esserlo dopo cinque partite. Sicuramente ci sono molte più’ ombre che luci perchè nessuno si aspettava un inizio così. Oltre al problema dei risultati , c’è il problema di un gioco che non c’è e di identità. Manca un leader a centrocampo,Nicolussi Caviglia è un buon giocatore ma non si è mai confrontato in una piazza come quella di Firenze. Si dovevano avere ulteriori conferme prima di prenderlo. Sohm è la controfigura di Mandragora e non aggiunge niente. Invece di prendere due giocatori buoni potevano prenderne uno ma di qualità e spessore superiore. Mancava e manca tutt’ora un giocatore che illumina l’azione nella Fiorentina”.

Secondo lei è più responsabile la dirigenza, struttura tecnica o squadra?

“ Non sarebbe giusto dare tutte le colpe a Pradè. Pioli aveva chiesto un leader difensivo un centrocampista che potesse fare la differenza ma non è astato accontentato. Ad oggi darei più’ colpe alla squadra perchè gli attaccanti non segnano, Gudmundsson è un cadavere che si trascina in campo , Dodo irriconoscibile, Gosens sembra stia perdendo i colpi e Fagioli non riesce mai a convincere”.

Cosa ne pensa di Gudmundsson?

”Da un giocatore di livello ti aspetti che il rendimento sia costante , ma tutti questi aspetti fino ad ora sono mancati. Non riesce ad unire a quelle qualità tecniche quelle di forza, corsa e di aggressività e ad oggi è un giocatore normalissimo”.