Articolo vietato ai superstiziosi, ma le statistiche di Simeone parlano chiaro in vista della Juventus...
Dopo un periodo buio, il Cholito Simeone si avvia verso Fiorentina-Juve con il suo bottino di tre reti che al «Franchi» hanno inchiodato avversari di livello più alto. Così riporta La Nazione.Quindi,...
Dopo un periodo buio, il Cholito Simeone si avvia verso Fiorentina-Juve con il suo bottino di tre reti che al «Franchi» hanno inchiodato avversari di livello più alto. Così riporta La Nazione.
Quindi, occhio ai precedenti del Cholito: gol di testa alla Roma (preso in controtempo Alisson) e al Milan (sorpreso Donnarumma), poi il sinistro decisivo nei minuti di recupero con l’Inter (fatto secco Handanovic). A parte Buffon si tratta dei portieri più forti del campionato: sembra quasi che l’attaccante viola si risvegli quando il gioco si fa duro, può essere una buona notizia visto che venerdì il gioco sarà durissimo.