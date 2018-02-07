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Articolo vietato ai superstiziosi, ma le statistiche di Simeone parlano chiaro in vista della Juventus...

Dopo un periodo buio, il Cholito Simeone si avvia verso Fiorentina-Juve con il suo bottino di tre reti che al «Franchi» hanno inchiodato avversari di livello più alto. Così riporta La Nazione.Quindi,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 febbraio 2018 09:55
Articolo vietato ai superstiziosi, ma le statistiche di Simeone parlano chiaro in vista della Juventus... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Dopo un periodo buio, il Cholito Simeone si avvia verso Fiorentina-Juve con il suo bottino di tre reti che al «Franchi» hanno inchiodato avversari di livello più alto. Così riporta La Nazione.

Quindi, occhio ai precedenti del Cholito: gol di testa alla Roma (preso in controtempo Alisson) e al Milan (sorpreso Donnarumma), poi il sinistro decisivo nei minuti di recupero con l’Inter (fatto secco Handanovic). A parte Buffon si tratta dei portieri più forti del campionato: sembra quasi che l’attaccante viola si risvegli quando il gioco si fa duro, può essere una buona notizia visto che venerdì il gioco sarà durissimo.

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