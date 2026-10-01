Arthur rivela: "Neymar mi ha chiesto se volessi venire al Santos. Ora sono molto felice qui"

L'ex Fiorentina ha raccontato i dettagli sul suo passaggio al Santos

L'ex centrocampista della Fiorentina, Arthur Melo, ha iniziato la sua nuova avventura al Santos dopo l'addio alla Juventus in estate. Il brasiliano ha parlato di questo nuovo inizio ai microfoni di Tuttomercatoweb.

"Sono molto felice al Santos", ha dichiarato il centrocampista brasiliano, "dove ho trovato una grande squadra e uno spogliatoio con un ottimo rapporto". A influenzare la scelta del nuovo club è stato anche Neymar: "È stato il primo contatto che ho avuto, mi ha chiesto se volessi venire al Santos e poi ho parlato con il presidente e il direttore sportivo. Ho un rapporto con Neymar da tanti anni, è un amico personale".