Arrivano i soldi di Alonso. Corvino fa il piano dei prossimi acquisti...

Arrivati i soldi di Alonso, Corvino fa il piano degli acquisti da portare a termine entro il primo di settembre. Non è un caso che Fiorentina e Novara abbiano ricominciato a trattare Paolo Faragò, dop...

Arrivati i soldi di Alonso, Corvino fa il piano degli acquisti da portare a termine entro il primo di settembre. Non è un caso che Fiorentina e Novara abbiano ricominciato a trattare Paolo Faragò, dopo che le due società si erano alzate (malamente) dal tavolo a fine luglio. Il centrocampista è una prima scelta per Sousa, e là dove qualche settimana fa c’erano state incomprensioni insanabili per la grande differenza fra domanda e offerta, oggi le cose potrebbero essere cambiato. O forse la Fiorentina, per accontentare il suo allenatore, ha deciso di girare una parte dei proventi dal cartellino di Alonso proprio su Faragò (sul quale però è in pressing anche il Palermo). Anche perché, con la scommessa Olivera per la corsia esterna, non c’è stato bisogno di presentarsi a casa del Genoa con un pacchetto di milioni per strappare il sì di Laxalt. A riportarlo è la Nazione.