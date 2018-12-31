Arriva Muriel. Ecco come Pioli ridisegna la nuova Fiorentina. Cambia l'attacco, Chiesa...

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina è ormai prossima ad annunciare l'arrivo a Firenze di Luis Muriel, attaccante colombiano ex Sampdoria ed in forza al Siviglia. Pioli si appresta così a ridisegnare la s...

di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina è ormai prossima ad annunciare l'arrivo a Firenze di Luis Muriel, attaccante colombiano ex Sampdoria ed in forza al Siviglia. Pioli si appresta così a ridisegnare la sua nuova Fiorentina. Con ogni probabilità essendo Muriel una seconda punta si passerà al 3-5-2 sacrificando un pochino Chiesa ma valorizzando ancora maggiormente i difensori ed i due attaccanti. Sarà riproposto molto spesso per aiutare a coprire anche Norgaard che ha ben figurato a Genova. Ecco dunque la nuova formazione tipo dei viola.

3-5-2 Lafont; Hugo, Pezzella, Milenkovic; Biraghi, Veretout, Norgaard, Benassi, Chiesa; Muriel, Simeone.