Arnautovic é negativo, pronto a tornare in gruppo. Domenica contro la Fiorentina ci sarà 

Il Bologna ritrova il suo bomber per il lunch match contro la Fiorentina

Domenica, contro la Fiorentina, Arnautovic ci sarà. Da valutare se dall'inizio o a gara in corso, ma quel che è certo è che l'austriaco potrà tornare ad aggregarsi alla squadra. Il tampone al quale è stato sottoposto ieri, infatti, ha dato esito negativo. Oggi i sanitari ripeteranno il test e se la negatività fosse confermata, ad Arnautovic mancherebbe solo il via libera definitivo che verrebbe dato sempre in giornata dalle visite mediche. Nel lunch match del Franchi, quindi, il giocatore austriaco tornerà a dare una mano ai compagni che contro il Torino, nell'ultima di campionato, hanno notevolmente sofferto la sua assenza, complice anche l'indisponibilità di alternative valide, visto l'infortunio di Santander. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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