Argurio: “Con il Lech partita abbordabile per la Fiorentina. Italiano è bravo a preparare queste gare”

Il direttore tecnico dell’NK Istria Christian Argurio ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb dei sorteggi europei delle italiane, soffermandosi anche su quello della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Tifavo Lech Poznan per i gigliati e così è stato. La partita è abbordabile per la Fiorentina, che dopo dovrà affrontare Nizza o Basilea, più probabilmente una squadra delle più forti della competizione come quella francese, ma mister Italiano è molto bravo a preparare questo tipo di gare. Italiano è uno che ha vinto dei campionati, ha vinto la Serie C. La rosa della sua Fiorentina non è così ampia, ma oggi in campionato non rischia più nulla e sono convinto quindi che quest’anno possa vincere almeno una coppa fra Conference e Coppa Italia. In questo periodo le compagini di Italiano cominciano a volare ed è per questo poi che vincono i campionati. Sono davvero fiducioso per la Fiorentina”.

FIORENTINA-LECH, GLI ORARI