Arcidiacono (Rossi SMN): "Un onore vedere la Fiorentina vestita di rosso, ma quella maglia va onorata"

Indossare i colori della città e capirne il vero significato può diventare un valore aggiunto

Massimo Arcidiacono, presidente dei Rossi di Santa Maria Novella, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino: "Ho saputo che la Fiorentina avrebbe giocato in rosso solo negli ultimi giorni. Avevamo organizzato una mega tavolata per goderci tutti insieme la partita, ma purtroppo le previsioni dicono che pioverà e abbiamo dovuto annullare tutto. Sarà per un’altra volta".

Prosegue sulle sue sensazioni: "Per noi Rossi comunque sarà un’emozione speciale: il nostro colore, il nostro simbolo in campo con la Fiorentina. Anche ai tempi di Batistuta e Rui Costa la Fiorentina ha giocato in rosso, ma stavolta sarà diverso. Perché il rosso rappresenta il nostro quartiere, la tradizione di Firenze".

Conclude con un pensiero per la società e per la squadra: "Dico grazie alla società viola che ha permesso tutto questo, ma faccio anche una raccomandazione ai giocatori di Pioli: quella maglia va onorata. Perché i nostri calcianti sono appassionati viola, ma sanno essere più critici di un qualunque tifoso del Franchi. Indossare i Colori della città, capirne il vero significato, può diventare un valore aggiunto perché l’unione città-squadra in ogni sport fa la differenza. Serve però andare fino in fondo, perché la maglia è importante ma non basta a capire le radici storiche di Firenze e la mentalità dei fiorentini. Mi auguro che questo sia un punto di partenza, di sicuro noi avremo la pelle d’oca".