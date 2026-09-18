Arbitropoli, il Pm di Monza chiede l’archiviazione per Rocchi e gli ex varisti per le “bussate”

La richiesta riguarda il filone sulle presunte “bussate” alla sala Var di Lissone tra il 2024 e il 2025

La Procura di Monza, guidata da Claudio Gittardi, ha chiesto l'archiviazione del filone dell'inchiesta trasferito nei mesi scorsi dalla Procura di Milano e relativo alle cosiddette "bussate" alla sala Var di Lissone.

Il procedimento riguardava l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore Var Andrea Gervasoni e gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, tutti indagati per concorso in frode sportiva. I fatti presi in esame riguardavano alcune partite disputate tra il 2024 e il 2025.

La richiesta della Procura di Monza riguarda dunque il filone delle "bussate", distinto da quello relativo alla posizione di Rocchi e dell'Inter per la presunta frode sportiva legata alle designazioni arbitrali. Per quest'ultimo procedimento, la Procura di Milano aveva già chiesto l'archiviazione lo scorso 14 luglio.

Secondo la Procura, dagli atti dell’indagine non sono emersi comportamenti fraudolenti né elementi tali da configurare il dolo per un’alterazione dei risultati.

Sul fronte della Procura Federale, invece, non c'è al momento un riscontro ufficiale alla richiesta di archiviazione.