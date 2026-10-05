Aquilani: "Con Kayode è stato un bel percorso. Mi è rimasto nel cuore e sento l'orgoglio di averlo aiutato"

L'allenatore del Sassuolo, Alberto Aquilani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della seduta di allenamento pomeridiana

Ecco le parole di Alberto Aquilani rilasciate a Sky Sport: "Con Kayode è stato è un bel percorso, veniva dai dilettanti, ha sempre avuto l'umiltà di imparare e crescere. Quando vedo questi ragazzi raggiungere questo livello sono felice. Sento l'orgoglio di aver aiutato anche se in piccola parte ognuno di loro. Mi auguro che sappia che qualcosina gli abbiamo dato.

Ci siamo sentiti e ci sentiamo spesso, sono ragazzi che ti rimangano nel cuore. Aveva una grande forza fisica già da ragazzo, non faceva fatica a correre e non sudava. Poi ha iniziato a comprendere il gioco e a essere sempre più ordinato era curioso, voleva dei video individuali. Questo lo ha portato a raggiungere un livello top".