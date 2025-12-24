24 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:35

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Apolloni su Paratici: “Lo ritengo uno dei migliori direttori in Italia. Darà la linea guida per salvarsi”

News

Apolloni su Paratici: “Lo ritengo uno dei migliori direttori in Italia. Darà la linea guida per salvarsi”

Redazione

24 Dicembre · 18:15

Aggiornamento: 24 Dicembre 2025 · 18:15

TAG:

Luigi ApolloniParatici

Condividi:

di

In vista di Parma-Fiorentina, l’ex difensore sottolinea l’importanza di fare punti salvezza e promuove l’arrivo di Pratici

Luigi Apolloni, ex difensore del Parma, ha partecipato a RadioFirenzeViola, dove ha parlato del prossimo scontro Parma-Fiorentina, queste sono le sue parole: “Uno scontro diretto molto particolare, perché se per il Parma poteva essere una cosa normale, per la Fiorentina non lo è. Hanno entrambe bisogno di punti per restare attaccate al carro della salvezza”.

Sulla difesa viola: “L’importante è prendere giocatori abituati a questo tipo di campionati. Serve gente abituata a lottare, perché questa squadra si è ritrovata coinvolta nella bassa classifica rispetto a ciò che si attendeva in estate. In questo momento la Fiorentina deve pensare esclusivamente a salvarsi”.

Su Paratici: “Lo ritengo uno dei migliori direttori in Italia, sarà un’ottima notizia. Dovrà dare una linea guida per una squadra che deve esclusivamente salvarsi, senza pensare alla zona UEFA o altre cose: il campionato della Fiorentina è questo qui”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio