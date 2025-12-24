Apolloni su Paratici: “Lo ritengo uno dei migliori direttori in Italia. Darà la linea guida per salvarsi”

Luigi Apolloni, ex difensore del Parma, ha partecipato a RadioFirenzeViola, dove ha parlato del prossimo scontro Parma-Fiorentina, queste sono le sue parole: “Uno scontro diretto molto particolare, perché se per il Parma poteva essere una cosa normale, per la Fiorentina non lo è. Hanno entrambe bisogno di punti per restare attaccate al carro della salvezza”.

Sulla difesa viola: “L’importante è prendere giocatori abituati a questo tipo di campionati. Serve gente abituata a lottare, perché questa squadra si è ritrovata coinvolta nella bassa classifica rispetto a ciò che si attendeva in estate. In questo momento la Fiorentina deve pensare esclusivamente a salvarsi”.

Su Paratici: “Lo ritengo uno dei migliori direttori in Italia, sarà un’ottima notizia. Dovrà dare una linea guida per una squadra che deve esclusivamente salvarsi, senza pensare alla zona UEFA o altre cose: il campionato della Fiorentina è questo qui”.