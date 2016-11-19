Antognoni: "Raccolto meno di quanto meritavamo. Giovani? Ecco cosa avrebbe dovuto fare la Fiorentina..."

Ai microfoni di Rtv 38 Giancarlo Antognoni ha rilasciato una lunga intervista di cui, per adesso, è andata in onda solamente un’anticipazione: “Sia Empoli che Fiorentina sono in buon periodo. La Fiore...

Ai microfoni di Rtv 38 Giancarlo Antognoni ha rilasciato una lunga intervista di cui, per adesso, è andata in onda solamente un’anticipazione: “Sia Empoli che Fiorentina sono in buon periodo. La Fiorentina in questo ultimo momento sta giocando bene ma anche se forse ha ottenuto meno di quanto meritava. Bastavano un paio di punti in più. Rendimento negativo al Franchi? Le squadre che vengono a Firenze si chiudono molto e quindi non è facile trovare spazi e questo porta qualche difficoltà dalla trequarti in avanti. Saponara e Bernardeschi? Sono tutti e due molto interessanti, Saponara ha un ruolo un po’ diverso da quello di Federico, è meno offensivo. Bernardeschi agisce invece più dietro la punta. Sono entrambi giocatori moderni che vanno bene per il campionato italiano. Io seguo i giovani italiani da anni, ho visto crescere questi ragazzi e devo dire che il calcio italiano ha migliorato molto il suo settore giovanile anche se purtroppo non ci sono state vittorie. Le società però dovrebbero credere di più nei giovani”.