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Antognoni su Twitter: "Passaggio del turno di Coppa Italia, a Santo Stefano a Roma"

Il Club Manager e ex Capitano viola Giancarlo Antognoni ha celebrato il passaggio di turno della Fiorentina contro la Sampdoria con un post su Twitter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2017 11:17
Antognoni su Twitter: "Passaggio del turno di Coppa Italia, a Santo Stefano a Roma" -
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Il Club Manager e ex Capitano viola Giancarlo Antognoni ha celebrato il passaggio di turno della Fiorentina contro la Sampdoria con un post su Twitter. Queste le sue poche parole: “Passaggio del turno di Coppa Italia, a Santo Stefano a Roma”

L'Unico 10 si riferisce alla partita della Lazio di stasera, contro il Cittadella

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