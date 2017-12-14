Antognoni su Twitter: "Passaggio del turno di Coppa Italia, a Santo Stefano a Roma"
Il Club Manager e ex Capitano viola Giancarlo Antognoni ha celebrato il passaggio di turno della Fiorentina contro la Sampdoria con un post su Twitter
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2017 11:17
Il Club Manager e ex Capitano viola Giancarlo Antognoni ha celebrato il passaggio di turno della Fiorentina contro la Sampdoria con un post su Twitter. Queste le sue poche parole: “Passaggio del turno di Coppa Italia, a Santo Stefano a Roma”
L'Unico 10 si riferisce alla partita della Lazio di stasera, contro il Cittadella