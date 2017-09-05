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Antognoni: "Società e tifosi viola lo sanno, alla Fiorentina serve pazienza. Siamo in rodaggio"

La classifica è severa ma c'è ottimismo da parte di tutti" così Giancarlo Antognoni a Sky Sport all'inizio della squadra di Pioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2017 13:29
Antognoni: "Società e tifosi viola lo sanno, alla Fiorentina serve pazienza. Siamo in rodaggio" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
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Giancarlo Antognoni ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina e all'inizio della stagione viola:

"Siamo in rodaggio, tanti giocatori sono arrivati da poco. Servirà tanta pazienza, i tifosi e la società lo sanno. La classifica è serverà, ma c’è ottimismo da parte di tutti”.

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