Antognoni: "Società e tifosi viola lo sanno, alla Fiorentina serve pazienza. Siamo in rodaggio"

La classifica è severa ma c'è ottimismo da parte di tutti" così Giancarlo Antognoni a Sky Sport all'inizio della squadra di Pioli

Giancarlo Antognoni ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina e all'inizio della stagione viola:

"Siamo in rodaggio, tanti giocatori sono arrivati da poco. Servirà tanta pazienza, i tifosi e la società lo sanno. La classifica è serverà, ma c’è ottimismo da parte di tutti”.