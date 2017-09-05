Antognoni: "Società e tifosi viola lo sanno, alla Fiorentina serve pazienza. Siamo in rodaggio"
La classifica è severa ma c'è ottimismo da parte di tutti" così Giancarlo Antognoni a Sky Sport all'inizio della squadra di Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2017 13:29
Giancarlo Antognoni ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina e all'inizio della stagione viola:
"Siamo in rodaggio, tanti giocatori sono arrivati da poco. Servirà tanta pazienza, i tifosi e la società lo sanno. La classifica è serverà, ma c’è ottimismo da parte di tutti”.