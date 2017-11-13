Antognoni: "Saponara può fare tutti i ruoli grazie alle sue doti, a Pioli serve tempo. Pezzella invece.."

Al termine della serata benefica Neri-Terramosca, ha parlato il simbolo della Fiorentina Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole..

Al termine della serata benefica Neri-Terramosca, ha parlato il simbolo della Fiorentina Giancarlo Antognoni.. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb: “Pioli? Sta lavorando bene con una squadra giovane ed è chiaro che abbia bisogno di un po’ di tempo. Il primo tempo con la Roma ha dimostrato grande crescita di alcuni dei ragazzi più giovani di questa squadra. Abbiamo visto una squadra pimpante che forse meritava anche qualcosa di più. Saponara interno di centrocampo? Oggi i ruoli sono talmente variabili che un trequartista può fare il centrocampista. Ha doti tecniche e fisiche notevoli. Può ricoprire vari ruoli. Anche nell’Empoli ogni tanto giocava in quella posizione. Pezzella? Giocava già in una squadra importante come il Real Betis e veniva dal River, scuole importanti. Non pensavo che sarebbe riuscito a integrarsi così velocemente, invece penso che sia già uno dei punti di forza della squadra. Siamo nelle posizioni che ci competono, a ridosso delle cinque o sei squadre superiori. L’importante è rimanere agganciati a questo treno”.